Wymowna scena podczas programu na żywo. Jasny sygnał od Kaczyńskiego

- To jest skutek działania PiS i Konfederacji. To oni podpisali się pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego - powiedziała z kolei Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. - Klauzula sumienia do kosza. Jeśli komuś nie pozwala sumienie na ratowanie kobiety, nie może być lekarzem - dodała posłanka Lewicy i zapowiedziała wprowadzenie legalnej aborcji na żądanie kobiety do 12. tygodnia ciąży.