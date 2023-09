Błyskawiczna riposta. Od razu zaczepiła kandydatkę Konfederacji

Kandydatka Trzeciej Drogi Joanna Mucha nie czekała długo na możliwość skorzystania z kontry. Już w pierwszej rundzie pytań zgłosiła się i dopytała Annę Bryłkę z Konfederacji o słowa związane z poszerzeniem dostępu do broni. - Bardzo krótkie pytanie. Na ile szeroko Konfederacja chce umożliwić dostęp do broni? Ile chce tej broni, żeby Polacy posiadali? Jakiego typu broń Polacy powinni posiadać? - zapytała Mucha. - Nadmienie, że Polska jest najbardziej rozbrojonym krajem w UE. Na jednego obywatel przypada najmniej broni w UE. To nie tak, żeby dopuścić broń do każdego człowieka. Chcemy uprościć tę bardzo utrudnioną procedurę, żeby zwiększyć bezpieczeństwo Polaków także w tym zakresie - odpowiedziała natychmiast kandydatka Konfederacji.