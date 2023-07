33 stopnie i więcej. IMGW ostrzega, gdzie będzie najgorzej

Pogoda. Upalna niedziela. Gdzie będzie najgoręcej?

Temperatura maksymalna w niedzielę wyniesie od 24 st. C na północnym wschodzie, przez 29-30 st. C w centrum do 33 st. C na krańcach zachodnich. Tylko nad samym morzem niedziela zapowiada się dość rześka, choć wskazania na termometrach w najcieplejszym momencie dnia w cieniu nie powinny być niższe niż w okolicach 20. kreski.