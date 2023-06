31 st. C i więcej. Skwar niemal w całej Polsce. Nowa prognoza IMGW

Im bliżej kalendarzowego lata tym cieplej. - Lato nam się rozpędza. Już niemal w całym kraju w ciągu dnia mamy temperaturę powyżej 20 st. C - powiedział w programie "Newsroom" WP Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zastrzegł, że w piątek (na krańcach zachodnich i wschodnich) oraz w sobotę (przede wszystkim w Polsce północno-zachodniej) nadal musimy być przygotowani na lokalne burze i deszcz. - Temperatura będzie jednak rosła - do maksymalnie 26 st. C w niedzielę - wyjaśnił Walijewski. W poniedziałek do Polski zacznie napływać gorące powietrze i zacznie robić się wręcz upalnie. W poniedziałek słupki na termometrach nie przekroczą jeszcze 30. kreski, ale we wtorek w wielu miejscach z nieba będzie już lał się skwar. W cieniu w zachodnich województwach prognozowane są temperatury powyżej 31 st. C.

