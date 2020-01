28. Finał WOŚP 2020. Bodnar, Siemoniak, Budka, Kosiniak Kamysz, Kidawa-Błońska. Wszyscy grają dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

28. Finał WOŚP 2020 trwa. Licznik zbiórki wskazuje już 19 mln zł (o godzinie 13). Do akcji oprócz wolontariuszy na całym świecie przyłączają się również politycy. Swoją puszką na Twitterze pochwalił się m.in. Adam Bodnar.

- Tegoroczny Finał #WOŚP świętuję w roli wolontariusza w moim rodzinnym mieście. Do zobaczenia na gryfickich ulicach! – napisał na Twitterze Adam Bodnar.

Finał WOŚP 2020 wspiera również Władysław Kosiniak-Kamysz. Kandydat na prezydenta w mediach społecznościowych zachęca do udziału w licytacji biletu na mecz reprezentacji Polski, który będzie można obejrzeć w jego towarzystwie.

- Jest meczyk do wspólnego zobaczenia. Ja zapraszam, a cel naprawdę szczytny, bo wszystko dla #fundacjawosp. To jak? Licytujemy! – napisał Władysław Kosiniak Kamysz.