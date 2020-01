WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Historia WOŚP. Ile udało się zebrać podczas 27 Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? Finały WOŚP już na stałe wpisały się do kalendarza wszystkich Polaków. Ile pieniędzy zebrał Jurek Owsiak i na co zostały przeznaczone? Sprawdzamy historię finałów WOŚP. 28. Finał WOŚP. Ile zebrano podczas poprzednich finałów? Początek Finałów WOŚP to 3 stycznia 1993 roku. Datki zbierano wówczas na leczenie chorób serca. Wolontariuszom udało się zebrać wówczas prawie 2,5 mln zł. Sukcesem okazała się również kolejny Finał WOŚP. Podczas akcji 2 stycznia 1994 roku zebrano 4 mln zł. Zebrane pieniądze przeznaczono na pomoc szpitalom noworodkowym. Kolejne lata przynosiły coraz to wyższe kwoty zbiórki. W 1998 roku po raz pierwszy przekroczono kwotę 10 mln zł, a ostateczna kwota zbiórki osiągnęła niespełna 12,5 mln zł. Finał WOŚP. Pierwsze 20 i 30 mln zł W 2000 roku WOŚP po raz pierwszy zebrało ponad 20 mln zł. Wolontariuszom udało się wtedy zgromadzić ponad 25 mln zł, a pieniądze przeznaczono na leczenie dzieci z chorobami nerek. Kolejny rekord WOŚP pobiło w 2006 roku. Podczas zbiórki udało się zebrać ponad 30,5 mln zł. Zebraną kwotę przeznaczono na ratowanie życia dzieci poszkodowanych w wypadkach i naukę pierwszej pomocy. WOŚP zbiera 40 mln zł i gra dla powodzian Do kolejnego przełomu w historii WOŚP doszło w 2009 roku. 11 stycznia podczas aukcji oraz zbiórki pieniędzy udało się zgromadzić 40,4 mln zł. Kwotę tę przeznaczono na sprzęt pomagający we wczesnym wykrywaniu nowotworów u dzieci. Rok później, podczas 18. Finału WOŚP, padł kolejny rekord. Tym razem udało się zebrać 42 mln zł. 4 lipca tego samego roku WOŚP postanowił przeprowadzić jeszcze jedną akcję. W związku z powodziami, które nawiedziły Polskę, WOŚP zagrało dla powodzian. Podczas tej wyjątkowej akcji fundacja zebrała 2 mln zł. Rekordowy 27. Finał WOŚP Kolejne lata przynosiły coraz to wyższe rekordy. 20. Finał WOŚP w 2012 roku to pierwsze 50 mln zł. W 2016 roku podczas 24. Finału WOŚP zebrano ponad 70 mln. zł, a już rok później na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazano ponad 100 mln. zł. Obecny rekord ustanowiono podczas 27. Finału WOŚP. W 2019 roku fundacja zebrała w sumie 175 938 717,56 zł. Wówczas zbierano na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Radość z kwoty, jaką udało się zebrać podczas 27. Finału WOŚP, przyćmiła śmierć prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Włodarz miasta został zaatakowany na scenie podczas gdańskiego Światełka do Nieba. Mimo udzielonej pomocy i operacji, Paweł Adamowicz zmarł dzień po ataku. 28. Finał WOŚP. Na co zbiera Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy? W niedzielę 12 stycznia 2020 roku odbędzie się 28. Finał WOŚP. Tym razem podczas licytacji i zbiórek wolontariuszy gromadzone będą środki dla dziecięcej medycyny zabiegowej. Już od kilku dni trwają aukcje WOŚP na platformie allegro. Środki można wpłacać również bezpośrednio na konto fundacji lub poprzez wirtualną puszkę. Podczas 28. Finału WOŚP zebrano już ponad ............. mln zł. W akcję zbiórki pieniędzy zaangażował się również Lidl i mBank.