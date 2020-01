28. finał WOŚP 2020. Jest już rekord! A kwota cały czas rośnie!

Po raz 28. ruszył finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Hasło tegorocznego finału to "Wiatr w żagle". Orkiestra gra "dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej". Zbiórki odbywają się w całej Polsce. Zebrano już ponad 24 mln złotych!

Dokładna kwota to 24 262 516zł. Poprzednie bilanse mówiły kolejno o: 22 319 295 zł, 20 187 077 zł, 19 307 298 zł, 15 062 342 zł, 17 097 714 zł i 13 527 985 zł - już wtedy były to większe kwoty niż o tej samej porze rok temu.

Podczas pierwszej konferencji podsumowującej zapowiedział, że o godz. 19:20 zostanie rozwinięta flaga Australii, odegrany zostanie również hymn tego państwa. Podkreślił, że finał przebiega bez zakłóceń. - Nie ciągnie nas do focha, ciągnie do nas do pozytywnych miejsc - mówił.

Kulminacyjnym wydarzeniem finału WOŚP 2020, będzie, jak co roku, "Światełko do Nieba". W tym roku Owsiak zapowiedział, że nie będą to, jak wcześniej, fajerwerki, lecz widowisko świetlne. Światełko rozpocznie się o godz. 20 z Gdańska, by potem przenieść się na pl. Bankowym w Warszawie, gdzie jest centrum stołecznego finału WOŚP.