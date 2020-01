WOŚP. Ten ksiądz zawstydzi wielu duchownych. "Całą tacę oddam na akcję Jurka Owsiaka"

Już od kilku tygodni ks. Kazimierz Klaban informuje wiernych, że w dzień finału WOŚP wszystkie pieniądze zebrane na tacę przeznaczy na WOŚP. – Pytam ich o zgodę, jeszcze nikt się nie sprzeciwił. Po mszy zapraszam parafian w podziękowaniu na kawę i pączki – mówi Wirtualnej Polsce duchowny z Elbląga.

Wolontariusze WOŚP nie zawsze są ciepło przyjmowani przez duchownych. W czasie jednego z ostatnich finałów akcji Jurka Owsiaka ksiądz przegonił ich spod kościoła. W innych parafiach duchowni zniechęcali do wrzucania pieniędzy do puszek z czerwonym serduszkiem.

Ale w tej parafii wolontariusze będą witani z ramionami otwartymi wyjątkowo szeroko. W niedzielę o godz. 11:00 ks. Kazimierz Klaban odprawi mszę. – Gdy zbiorę na tacę, zaproszę wolontariuszy na środek kościoła i przesypię im wszystko do puszek. Przy wiernych, by potem nikt mi nie zarzucił, że banknoty zabrałem i oddałem tylko drobne – deklaruje ks. Klaban.

Duchowny przyznaje, że nie chce robić nic wbrew wiernym. Dlatego od kilku tygodni w czasie ogłoszeń informuje ich o swoim pomyśle. – Pytam ich, czy mają coś przeciwko. Jeszcze nikt się nie zgłosił i wszyscy popierają moją inicjatywę. Co więcej, tego dnia rzucają na tacę więcej niż normalnie. Jest bardzo dużo banknotów 50-złotowych – cieszy się ks. Klaban.

Duchowny to wie, bo już od kilku lat w ten sposób wspiera WOŚP. – Serce mi podpowiedziało ten pomysł. Jestem po dwóch udarach i zawale. Wiele czasu spędziłem w szpitalu. Leczyli mnie urządzeniami, na których były serduszka WOŚP. To mój gest, by cokolwiek dobrego zrobić dla innego człowieka. Sam też tego dnia rzucam na tacę i oddaję wolontariuszom – mówi ksiądz z Elbląga.