21-latek wyniósł tajne dane wywiadu USA? "Pomyślałem, że to jakieś kuriozum"

Według Falińskiego, dużych strat z "działalności" 21-letniego gwardzisty nie było. - Wygląda na to, że miał jedynie dostęp do informacji przeznaczonych do użytku wewnętrznego, z klauzulą "on official use" (do użytku służbowego – przyp. red.)– mówi Faliński.