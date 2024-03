1400 ton materiałów wybuchowych. Wrak z II wojny światowej coraz bardziej przeraża Brytyjczyków

Po 78 latach pod wodą wrak może być tykająca bombą. Raport, do którego dotarł portal Express.co.uk zawiera sugestię, że eksplozja materiałów może się skończyć wyrzuceniem w powietrze ogromnej ilości błota, wody i metalu, co wiąże się z ryzykiem dla ludzi i środowiska .

Od 2022 roku sprawie przyglądają się kanadyjscy eksperci z Defense Research and Development. Pod presją ich raportów brytyjski Departament Transportu opracował plany przycięcia masztów i zmniejszenia ich możliwości zdetonowania ładunku amunicji. Jednak prace związane z demontażem masztów opóźniły się po tym, jak firma, która podjęła się realizacji zlecenia znalazła na dnie morza niewybuch. Został on usunięty latem 2023 roku, a prace stanęły.

Richarda Montgomery wart jest takiej ekskursji. To bowiem kawał historii. Zwodowany w 15 czerwcu 1943 roku na Florydzie, w ostatni rejs wyruszył w sierpniu 1944. Jego droga prowadziła z Filadelfii do ujścia Tamizy. Tam jednostka czekała na utworzenie konwoju udającego się do Cherbourga we Francji ze wsparciem dla aliantów w Normandii.