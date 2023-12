1000 zł do emerytury to początek. Wiemy, co zyska Tusk

Ile zarabia premier?

Dziennik wylicza, że obecnie pensja premiera wraz z dodatkiem funkcyjnym wynosi około 20,5 tys. złotych. W przypadku Donalda Tuska do podstawowego wynagrodzenia dojdzie maksymalny, czyli 20-procentowy dodatek stażowy, co podniesie jego uposażenie do ok. 23,6 tys. złotych.