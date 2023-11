Jakim premierem będzie Donald Tusk? Zapytaliśmy Polaków

Wspólnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy na premiera jest Donald Tusk. W najnowszej sondzie ulicznej Wirtualnej Polski zapytaliśmy Polki i Polaków, co sądzą o liderze PO. - Nie będzie dobrym premierem. Ja za dużo w Polsce przeżyłem, Tusk to bardzo zły człowiek. Dwa lata dłużej przez niego pracowałem, zamiast w wieku 65 lat poszedłem na emeryturę w wieku 67 lat - powiedział nam jeden z napotkanych przeciwników szefa Platformy Obywatelskiej. - To będzie tragedia dla Polski, ten człowiek nie ma pojęcia o rządzeniu, on tylko poróżnia społeczeństwo, kłamie - przekonywał inny mężczyzna. Pojawiają się też jednak głosy twierdzące, że Donald Tusk będzie dobrym premierem. - Będzie lepiej, niż jest za PiS-u. Tusk nie kłamie, nie oszukuje, nie kradnie - oceniła zwolenniczka opozycji. Jeszcze inna powiedziała, że jej zdaniem Tusk zrealizuje swój program. - Powinien oczyścić ten bałagan z PiS-u, praworządność, sądy - wyliczała kobieta.

