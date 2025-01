Makabryczne odkrycie na Pomorzu. Ojciec natychmiast wezwał policję

To miało być typowe niedzielne popołudnie. 12 stycznia, w trakcie zabawy na dworze 10-letni mieszkaniec Kartuz w województwie pomorskim przez wybite okno w jednym z opuszczonych budynków zobaczył ludzkie kości. Przerażone dziecko o wszystkim opowiedziało ojcu, a ten niezwłocznie powiadomił służby.

Z uwagi na fakt, że budynek stwarzał zagrożenie i mogło dojść do jego zawalenia się, dowódca strażaków zdecydował o przerwaniu niedzielnej akcji. Działania kontynuowane były w poniedziałek po usunięciu niebezpieczeństwa.

Wydobyte przez strażaków szczątki zostały decyzją prokuratora zabezpieczone do sekcji. Na ten moment nie wiadomo, do kogo należą. To, jak również przyczyny i okoliczności śmierci, będą ustalać eksperci z zakładu medycyny sądowej. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura.