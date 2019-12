Zybertowicz o Piotrowiczu: wolałbym, żeby PiS dysponowało mniej kontrowersyjnymi postaciami

Andrzej Duda niedawno przyjął ślubowanie od Stanisława Piotrowicza. Prokurator z czasów PRL został sędzią Trybunału Konstytucyjnego, co wywołało burzę na polskiej scenie politycznej. Głos w tej sprawie zabrał doradca prezydenta. Andrzej Zybertowicz stwierdził, że "wolałby, żeby PiS dysponowało mniej kontrowersyjnymi postaciami".

Kontrowersje budzi to, że Stanisław Piotrowicz w PRL należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W czasach stanu wojennego Piotrowicz był m.in. autorem aktu oskarżenia przeciwko opozycjoniści Antoniemu Pikulowi. Działacz został oskarżony o kolportaż wydawnictw w tak zwanym drugim obiegu.

– Mam wrażenie, że coś niedobrego wydarzyło się u części opozycji i części sędziów, która gra jakby z opozycją. Mianowicie mówiąc językiem dziecinnym, jest to syndrom "na złość mamie odmrożę sobie uszy". Ale jak sędzia odmraża sobie uszy pewnym stylem wyrokowania, to poniekąd odmraża uszy nam wszystkim. Kwestionowanie przez jednego sędziego prawa do orzekania innych sędziów. To uruchamianie fali strukturalnego chaosu w całym systemie praworządności, czego ofiarą mogą być wszyscy Polacy, biznesmeni, obywatele którzy chodzi do sądów w sprawach spadkowych, majątkowych czy innych rzeczy – dodał.