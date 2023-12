Zwrot ws. eksplozji na Nord Stream? Kluczowe ustalenia polskich śledczych

Dziennik "Die Welt" informuje, że przyjmowana dotąd teoria, że to Ukraina przyczyniła się do ataku na gazociąg Nord Stream, zaczyna się sypać. Ma to wynikać z ustaleń polskich agentów. W tekście "Tajemnica z Kołobrzegu" gazeta zastanawia się nad rolą, jaką odegrał jacht "Andromeda", który 19 września 2022 r. wpłynął do polskiego kurortu i spędził co najmniej 12 godzin w porcie. Wcześniej przez 13 dni jednostka pływała po Morzu Bałtyckim. Miała być widziana także w pobliżu miejsca, gdzie 26 września 2022 r. doszło do wybuchów.