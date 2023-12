Rośnie strach przed covidem. Nowy wariant koronawirusa odkryty w Szwecji i Finlandii

Björn Olsen, profesor chorób zakaźnych na Uniwersytecie w Uppsali, przypomina, że ​​Covid-19 to wciąż "zabójca", który dla osób starszych może być naprawdę niebezpieczny. Dlatego chorzy nie powinni spotykać się podczas świąt Bożego Narodzenia z osobami starszymi lub z obniżoną odpornością. - To najlepszy prezent, jaki możesz dać - mówi w rozmowie z "Expressen", jednocześnie apelując do seniorów o szczepienia.