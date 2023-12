Szydło ostro o Sikorskim. "Szkodliwe dla polskich relacji w NATO"

Na profilu Radosława Sikorskiego na Twitterze (X) przeczytać można było "Thank you, USA" (Dziękujemy, USA). To krótkie podziękowanie sugerowało udział Waszyngtonu w ataku na cywilną infrastrukturę. Wpis został podchwycony przez rosyjskie media, budząc jednocześnie krytykę w Polsce.