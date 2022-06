Zwrot w Kopenhadze. Duńczycy chcą decydować o polityce bezpieczeństwa UE

Wyraźny sygnał dla Putina

- Zdecydowana większość Duńczyków głosowała za odejściem od dotychczasowych zapisów - powiedziała partyjnym kolegom w Kopenhadze premier Mette Frederiksen. - Dania wysłała bardzo wyraźny sygnał do swoich sojuszników w NATO i Europie, ale także do prezydenta Rosji Władimira Putina. Pokazujemy: Kiedy Putin najeżdża na wolny i niepodległy kraj i zagraża stabilności Europy, reszta z nas zbliża się do siebie - stwierdziła Frederiksen.