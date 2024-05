Zwrot nie tylko za pojazdy spalinowe. Szykują się zmiany

Nowelizacja zwiększyła stawki

W styczniu ubiegłego roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia, która zwiększyła stawki za korzystanie z prywatnych pojazdów do celów służbowych. Pracodawca pokrywa koszty związane z wykorzystaniem pojazdów do celów służbowych, stosując stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu. Stawki te nie mogą przekroczyć 0,89 zł dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3, 1,15 zł dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3, 0,69 zł dla motocykla i 0,42 zł dla motoroweru.