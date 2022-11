Związki jednopłciowe coraz bliżej? "Każdy ma prawo do miłości"

Politycy Koalicji Obywatelskiej rozpoczęli zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy "TAK dla in vitro". Zakłada on refundację leczenia niepłodności metodą in vitro. W rozmowie z Wirtualną Polską poseł Porozumienia Michał Wypij oświadczył, że jeśli projekt trafi do Sejmu, to go poprze. - Tak, oczywiście, popieram wszystkie projekty prorodzinne - powiedział w programie "Newsroom" WP polityk opozycji. Pytany, jak zagłosowałby za projektem ustawy o związkach partnerskich osób tej samej płci, odparł, że "każdy ma prawo do miłości i form cywilnoprawnych". - Jesteśmy w stanie dyskutować i rozmawiać. Nie widzę powodu, żeby komuś zabierać prawo do miłości czy wspólnego życia - mówił poseł.

Rozwiń