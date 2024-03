Żukowska z "reprymendą". Koalicja chce, by sprawa wulgarnego wpisu ucichła

- Anka napisała to w imieniu ludzi, którzy tak po prostu myślą w kontekście prawa do aborcji. Kluczowy tu jest właśnie kontekst. To jest emocja kobiet, również w naszej formacji. Tak właśnie oceniamy działania marszałka Hołowni, a Anka to nazwała. Hołownia też wyzywał nas od kłamców, przy okazji samemu kłamiąc. Trudno zachować wobec tego kamienną twarz i udawać, że deszcz pada - mówi jeden z czołowych polityków Nowej Lewicy.