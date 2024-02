"To nie sprawy osobiste. To prawa kobiet". Temat aborcji dzieli koalicję, ale to nie wszystko

Czy to afront? I jak ocenia wypowiedzi Szymona Hołowni sam Włodzimierz Czarzasty? - Nie ma między nami kwestii spornych. Sprawa jest oczywista i przeze mnie nazwana. W tej kadencji Sejmu Lewica będzie głosowała za prawem kobiet do przerwania ciąży do 12. tygodnia, a Trzecia Droga tego nie poprze. Czyli prawo to nie będzie przegłosowane. Zablokuje to Trzecia Droga. To nic nowego - przekazał nam wicemarszałek.