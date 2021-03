Źródła rządowe: Kaczyński nie rozmawiał na temat normalizacji stosunków z Izraelem. "To fake news"

Jeden z największych izraelskich portali "Ynet" - powołując się na źródła zbliżone do wysokich urzędników polskich - poinformował 21 lutego, że Jarosław Kaczyński wysłał sygnał wskazujący na chęć zakończenia kryzysu dyplomatycznego między dwoma państwami. Lider Prawa i Sprawiedliwości miał także zasugerować, aby do Warszawy przyleciał minister spraw zagranicznych Izraela - Israel Katz, który stał się w naszym kraju persona non grata po słowach o "Polakach, którzy wyssali antysemityzm z mlekiem matki".