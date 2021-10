Zrecenzował wpis Jakiego. Efekt mu się nie spodoba

- Dlaczego atakujecie Polskę? Bo chcecie przywrócić do władzy te opozycyjne marionetki, które zgadzają się na wszystko. Jednak mój kraj jest niezależny - przekonywał podczas debaty w Parlamencie Europejskim o praworządności w Polsce europoseł PiS Patryk Jaki. Swoje słowa powtórzył w późniejszym wpisie na Twitterze. Co na to poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Siemoniak? - To wpis pokazujący, że dojrzałość emocjonalna niektórych polityków nie pozwala im pisać z pełną powagą - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Podważanie tego, że przed 2015 rokiem istniały polskie rządy, walczyły o pozycję w UE, Polacy zajmowali najwyższe stanowiska, Polska otrzymywała najwyższe kwoty - tego się nie da przekreślić, tego się nie da wymazać - kontynuował Siemoniak. - Takie pogardliwe określenia, ten styl debaty jest po prostu fatalny. On się bierze ze słabości, bierze się z bezradności - podsumował.