Zorganizowała porwanie 14-latki w Poznaniu. Co wiadomo o Paulinie K.?

Paulina K., kobieta, która miała zorganizować porwanie 14-letniej dziewczyny i doprowadzić do brutalnego znęcania się nad nią trafiła na trzy miesiące do aresztu. Wkrótce może stracić prawa rodzicielskie. Wnioskuje o to poznańska prokuratura. Jej dzieci mogą trafić do domu dziecka lub pod opiekę krewnych. Tak jak ona lata temu - informuje polsatnews.pl.