Żona posła PiS Sylwia Sobolewska poza Orlenem i radami nadzorczymi

"Gazeta Wyborcza" przypomina kolejne szczeble kariery żony polityka. Para pobrała się na początku maja 2017 roku i w tym samym miesiącu Sylwia Sobolewska trafiła do pierwszej rady nadzorczej - w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów. Zasiadała w niej prawie do końca września 2021 roku. Wtedy też przeniosła się ze szczecińskiej inspekcji handlowej (której po latach pracy zaczęła szefować po wyborach w 2015 roku) do Polskiego Funduszu Rozwoju.