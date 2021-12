Komorowski o losach lex TVN: im większa presja z zagranicy, tym większa szansa na weto Dudy

- Opinii publicznej utrwaliło się przekonanie, że prezydent Andrzej Duda jest notariuszem rządu, czyli wykonuje polecenia Jarosława Kaczyńskiego. Jeśli nie podpisze lex TVN, to może pokazać, że nie zawsze tak jest - ocenił były prezydent Bronisław Komorowski w programie “Newsroom”. - Osobiście sądzę, że jest szansa na to, że prezydent zawetuje tą ustawę. Będzie to zależało od stopnia presji wywieranej przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską i na niego, i na rząd. Będzie mu wtedy łatwiej dostrzec mankamenty lex TVN - mówił były prezydent. - Waszyngton wyraził już swoje zadnie na temat tej ustawy za pośrednictwem ambasady w Warszawie, a także urzędników Departamentu Stanu. Amerykanie byli i będą wrażliwi na to, jak są traktowane inwestycje amerykańskie zagranicą. Poza tym widzą też narastający monopol informacyjny obozu rządzącego w Polsce. Kolejne posunięcia Amerykanów w sprawie lex TVN będą się wiązały z przyjazdem Marka Brzezińskiego, nowego ambasadora USA w Polsce - prognozował Komorowski.