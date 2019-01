Żona nieżyjącego Tomasza Kality: "Medyczna marihuana już w Polsce"

- Dokładnie 7 kg medycznej marihuany jest już w hurtowni farmaceutycznej na terenie Polski. Testament Tomeczka wypełnia się - poinformowała na Facebooku Anna Kalita, żona zmarłego z powodu guzu mózgu lewicowego polityka, Tomasza Kality.

"Dokładnie 7 kg medycznej marihuany jest już w hurtowni farmaceutycznej na terenie Polski! Dziś produkt trafi do pierwszej apteki - najpewniej w Koninie. Marihuana będzie dostępna w większości polskich aptek, w tym w sieci Dbam o Zdrowie, do której należy 500 aptek - powiedział mi Tomasz Witkowski z firmy Spectrum Cannabis. Kolejne 25 kg suszu konopnego czeka w Niemczech na następną wysyłkę do Polski. Testament Tomeczka wypełnia się" - napisała Anna Kalita na Facebooku.