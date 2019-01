Zaginęła Agnieszka Rybacka. Odnaleziono jej samochód

Rodzina i policja poszukują zaginionej Agnieszki Rybackiej z Uniszowic koło Lublina. Kobieta wyszła z domu we wtorek i do tej pory nie dała znaku życia.

Agnieszka Rybacka zaginęła 15 stycznia. Rano zawiozła syna do szkoły w Lublinie. Nie wróciła do domu i nie skontaktowała się z rodziną. Bliscy 48-latki proszą o pomoc - informuje dziennikwschodni.pl.

- Przed wyjściem z domu moja siostra widziała się ze swoimi dziećmi, mężem, teściami powiedział portalowi Antoni Wachowski, brat zaginionej Agnieszki. - Nic nie wskazywało na to, że nie wróci do domu. Rano zawoziła swojego syna do szkoły, wysiadł na ul. Puławskiej. Później ślad po niej zaginął - dodał.