Żołnierze Putina nie chcą wracać na wojnę. "Nie chcę zabijać i zostać zabitym"

W styczniu młody żołnierz został wysłany w pobliże granicy z Ukrainą na ćwiczenia. Miesiąc później był już na wojnie i patrzył jak giną jego koledzy. - Cóż, jak już się domyślisz, to nie jest żart - przypomina słowa swojego dowódcy i wraca w rozmowie z reporterami do początków rosyjskiej inwazji. - Byliśmy nieustannie ostrzeliwani. W oddziale liczącym 50 osób zginęło 10 osób, a 10 zostało rannych. Mężczyzna przyznał, że słyszał o rosyjskich żołnierzach tak niedoświadczonych, że "nie wiedzieli, jak strzelać i nie potrafili odróżnić jednego końca moździerza od drugiego". Wskazuje też na brak strategii i przygotowania do walk.