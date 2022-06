Rosjanie próbują zatrzymać dostawy dla Ukrainy. "Takich ataków będzie więcej"

Zdaniem byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego atak na strategiczny węzeł kolejowy i to tuż przy granicy NATO to akt desperacji Rosjan. - To jest jeden z przykładów jak Rosjanie próbują zatrzymać dostawy dla armii ukraińskiej. Przedłużająca się wojna to ogromne wyzwanie dla wojsk Putina. By uzyskać przewagę Rosjanie muszą powstrzymać dostawy broni na Ukrainę - przypomina generał.