100 dni wojny w Ukrainie. "Putin strzelił sobie w stopę, tego się nikt nie spodziewał"

To wszystko działo się bezkarnie. Dodatkowo do tego doszła gra Moskwy surowcami energetycznymi, przez co do tej pory sankcje w tym obszarze są nieskuteczne. Zbagatelizowano również samego Putina, którego politycznym celem od początku objęcia władzy była odbudowa Imperium Związku Radzieckiego. Podporządkował temu odbudowę rosyjskiej armii, budując potencjał ofensywny, z możliwością przystąpienia wojny na dużą skalę, do wojny kinetycznej. A nie tylko informacyjnej. Błędnie myślano na Zachodzie, że Rosja nie zaatakuje. "Jak to? W XXI wieku?" – mówiono. W tym czasie Putin na dezinformacji, rozbudowywał potencjał militarny.