Żołnierz pisze "kocham cię". Tak zaczyna się popularne oszustwo

Co tydzień wysyłała amerykańskiemu żołnierzowi w Iraku 3600 dolarów. Najpierw oczyściła konto z gotówki, potem spieniężyła dom i resztę majątku. Nawet kiedy przyjechali detektywi i policja, nie wierzyła. Oszust? "I tak go kocham".

Piękna kobieta wieczorową porą w Internecie

Bożena, lat 40, atrakcyjna brunetka w sukience przed kolano. Prowadzi w Warszawie trzy biznesy restauracyjne. Chris wypatrzył ją na Facebooku. Może dlatego, że wrzuciła zdjęcie z kieliszkiem wina i laptopem na kolanach z dopiskiem "fajny wieczór". Było też selfie: ona, mercedes i torby zakupów z butiku. A może po prostu Chris napisał do tysiąca takich Bożen w Europie i tylko ona mu odpisała.

"Co tak piękna kobieta, jak ty, robi o tej porze w Internecie?", zagaił przez Messengera.

- Odpisałam, że pracuję, bo praca nie może beze mnie żyć. Potem zaczął się flirt. Trafił mnie w najczulszy punt. Byłam po rozwodzie , kolejne samotne wieczory. Znacie to - opowiada rozmówczyni WP.

Chris chwycił ofiarę niczym pitbull. Kiedy wstawała do pracy, w komunikatorze czekała już porcja wiadomości. Serduszka, komplementy, zdjęcia Chrisa z akcji wojskowej w Syrii. Przedstawił się jako wdowiec z Kalifornii. Wysłał zdjęcie w mundurze galowym. "Która to już wojna? Irak, Afganistan, Syria. Nie mam nawet do kogo wracać. Ty masz dwie córki, jesteś cudowna, wiesz" - zwierzał się żołnierz.