Znudzeni luksusem Polacy teraz tutaj spędzają urlopy

Wejść do większych sklepów czy galerii handlowych w Kenii strzegą strażnicy. To im należy okazać bagaż, który próbujemy ze sobą wnieść. Przy okazji ochroniarze z pewnością nie odpuszczą sobie okazji do zagadania turystów. Po co kontrole? Ze względów bezpieczeństwa. Przeszukania są w tym miejscu na porządku dziennym.