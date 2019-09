Kenia. Ofiary śmiertelne w wąwozie Wrota Piekieł

W południowo-zachodniej Kenii doszło do dramatycznego wydarzenia. Nagła ulewa zaskoczyła turystów, którzy zwiedzali wąwóz Wrota Piekieł w parku narodowym. Rwące wody zabiły sześć osób, jedna jest nadal poszukiwana.



Zwłoki sześciu osób znaleziono w niedzielę w nocy we Wrotach Piekieł. Są to ciała pięciu turystów kenijskich, cudzoziemca oraz przewodnika 13-osobowej grupy. Kenijskie służby ochrony przyrody nadal poszukują jednego uczestnika wyprawy, który wybrał się do parku narodowego. Szanse na jego znalezienie są jednak coraz mniej prawdopodobne, twierdzą ratownicy.

Tragiczna wycieczka