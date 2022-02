Kenia bezpieczniejsza niż Polska? Tam nie lekceważą obostrzeń

Mimo trudnego dla świata czasu, mieszkańcy Kenii zachowują pogodę ducha i walczą o swoje lepsze jutro, zapewniając przyjezdnym najlepsze możliwe warunki do spędzenia czasu na terenie wschodniej Afryki. Ich starania są na pewno bardziej widoczne niż lekceważące podejście wielu Europejczyków. Można być pewnym, że zrobią wszystko, co w ich mocy, by każdy turysta wrócił do domu zdrowy i bezpieczny, zachęcając innych do wizyty na Czarnym Lądzie.