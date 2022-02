Cierpliwość się wyczerpała. Mauritius zabrał Wielkiej Brytanii wyspy

Urzędnicy Mauritiusa odśpiewali hymn swojego kraju, a na maszt flagowy wciągnęli czerwono-niebiesko-żółto-zielony sztandar. Jak relacjonuje "The Guardian", Koonjul powiedział: - Dokonujemy symbolicznego aktu podniesienia flagi, tak jak robili to Brytyjczycy wiele razy, aby założyć kolonie. My jednak odzyskujemy to, co zawsze było nasze.