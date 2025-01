Znów polują na rosyjskie sztaby. Ukraińcy wrócili do sprawdzonej metody

Od początku roku Ukraińcy wznowili ataki na rosyjskie centra dowodzenia. 2 stycznia pociski rakietowe uderzyły w stanowisko dowodzenia brygady piechoty morskiej we wsi Maryino w obwodzie kurskim. W kilka dni później Ukraiński Sztab Generalny poinformował o atakach na stanowiska dowodzenia 8. Armii Ogólnowojskowej w okupowanym Charcysku w obwodzie donieckim i podległego mu 3. Korpusu Armii okupowanym Switłodarsku w obwodzie donieckim. Z kolei 12 stycznia pociski miały spaść na sztabowców 2. Armii Ogólnowojskowej.

Dowództwo 2. Armii kieruje obecnie operacjami rosyjskimi na południe od Pokrowska, 3. Korpus działa w pobliżu Czasiw Jaru , a 8. Armia jest zaangażowana w pobliżu Kurachowego. Wszystkie z wymienionych dowództw odpowiadają więc za działania na najistotniejszych w ostatnich miesiącach odcinkach, na których dochodzi do ok. 70 proc. wszystkich kontaktów bojowych na całej linii frontu, liczącej ponad 1,5 tys. km.

Ukraińcy powrócili do taktyki znanej z pierwszego roku wojny, kiedy likwidowanie centrów dowodzenia i sztabów , spowodowało zamieszanie w rosyjskiej armii. Dzięki tamtym atakom udało się między innymi odciąć oddziały walczące pod Izjum podczas odzyskiwania obwodu charkowskiego.

Przed trzema laty Ukraińcy bardzo skutecznie sparaliżowali system dowodzenia, powiększając chaos panujący w armii przeciwnika. To jak ogromne znaczenie, dla wojny obronnej ma likwidacja wyższych oficerów, widoczne było na odcinku poleskim, gdzie Ukraińcy całkowicie rozbili batalionowe grupy bojowe prowadzone przez pułkowników. Ich śmierć spowodowała całkowite zatrzymanie ofensywy. Bardzo duże problemy pojawiły się również po likwidacji sztabów na odcinku izjumskim i chersońskim. Zwłaszcza podczas ataków na Czornobajiwkę.

Podchersońskie lotnisko było atakowane przynajmniej 18 razy. Dochodziło do tego zawsze, kiedy pojawiały się tam śmigłowce zaopatrzeniowe albo sztaby. Na początkowym etapie wojny Rosjanie nie wyciągali z tego żadnych wniosków. 18 marca 2022 r. w ataku na lotnisko ranny został gen. por. Andriej Mordwiczow, dowódca 8. Gwardyjskiej Armii Ogólnowojskowej. Z kolei 25 marca w ostrzale artylerii rakietowej zginął na lotnisku dowódca 49. Armii Ogólnowojskowej, gen. por. Jakow Riezancew, a razem z nim dwóch pułkowników.

Wielką rolę w wyszukiwaniu stanowisk dowodzenia i sztabów odgrywają wojska walki radioelektronicznej, które przechwytują sygnały z rosyjskiej łączności i namierzają, skąd jest prowadzona. Jest to tym łatwiejsze, że Rosjanie od lat mają problem z łącznością, która albo działa bardzo słabo, albo w ogóle. I to na każdym poziomie: od indywidualnego wyposażenia żołnierza aż do poziomu strategicznego.