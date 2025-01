Zginęło 179 osób. Jest pierwszy raport po katastrofie lotniczej

Komisja śledcza przy resorcie transportu przeprowadziła inspekcję silników Boeinga, w których odkryto pióra i plamy ptasiej krwi. Badania genetyczne wykazały, że należą one do bajkałówki, gatunku kaczek wędrownych z Syberii. "Piloci zidentyfikowali stado ptaków podczas zbliżania się do pasa 01" - podano w raporcie.