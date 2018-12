Znany los limuzyny, którą w Oświęcimiu rozbiła się Szydło. "Przez prawie dwa lata stoi na kółkach"

Krzysztof Brejza otrzymał informację w trybie publicznym nt. losu rozbitego Audi A8, którą podróżowała była premier. Auto warte 2,5 mln zł znajduje się na policyjnym parkingu w Krakowie.

Do wypadku z udziałem byłej premier doszło w lutym ub.r. Kolumna rządowa, którą podróżowała m.in. Beata Szydło rozbiła się w Oświęcimiu. Podczas wyprzedzania fiata seicento doszło do zderzenia z jedną z limuzyn. 21-letni kierowca samochodu usłyszał za to od prokuratury zarzut spowodowania wypadku. Mężczyzna nie przyznaje się do winy.