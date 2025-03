Znany biznesmen przegrał w sądzie batalię o miliony. "Użyto prokuratury"

Stawką była budowa biurowca na atrakcyjnej działce w centrum Wrocławia. Firma Wojciechowskiego miała postawić budynek na działce spółki kontrolowanej przez śląskiego przedsiębiorcę Eugeniusza Jasikowskiego. J.W. nagle wycofało się z inwestycji, zarzucając partnerowi niespełnienie warunków umowy. Jasikowski odrzucił zarzuty i zażądał zapłaty reszty ceny za działkę nabytą przez J.W., z kolei Wojciechowski domagał się od Jasikowskiego odkupienia gruntu i zwrotu wpłaconych pieniędzy. Budynek nie powstał i sprawa trafiła do sądu. Jasikowski wystąpił przeciw Wojciechowskiemu, a Wojciechowski - przeciw Jasikowskiemu .

"Sąd Apelacyjny w Warszawie [...] oddala powództwo wobec Eugeniusza Jasikowskiego (…) o zapłatę kwoty 10 980 000 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 marca 2012 r. do dnia zapłaty" – czytamy w sentencji wyroku przesłanego Wirtualnej Polsce przez sąd.

Kilka dni przed wyrokiem Sądu Apelacyjnego Jasikowski został nieoczekiwanie wezwany na przesłuchanie w charakterze podejrzanego do Prokuratury Rejonowej Katowice – Południe. Od blisko dziesięciu lat toczy się tam śledztwo w sprawie rzekomego działania na szkodę JW Construction. Wszczęto je po doniesieniu złożonym przez firmę Józefa Wojciechowskiego. Jasikowski usłyszał zarzut udaremnienia zaspokojenia JW Construction.

– Konstrukcja postawionego mi zarzutu jest kuriozalna. Wskazany w zarzucie wyrok na korzyść JW Construction został zmieniony decyzją Sądu Apelacyjnego, a główne roszczenie oddalono. Dodatkowo prokuratura uznała, że działając na szkodę własnej firmy, udaremniłem jednocześnie zaspokojenie spółki Wojciechowskiego. To absurd – mówi Wirtualnej Polsce Eugeniusz Jasikowski.

– Prokuratura Krajowa oceniła nasze zarzuty bardzo poważnie, bo przekazała skargę dyscyplinarną na zachowania prokuratora prowadzącego sprawę do innej prokuratury, celem rozważenia postępowania karnego – dodaje Jasikowski.

Szefowa Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe Maria Paszek, do której zwróciliśmy się z prośbą o komentarz w tej sprawie, twierdzi, że akta postępowania nie były do tej pory kontrolowane przez Prokuraturę Krajową.

"W okresie listopada i grudnia 2024 roku złożono do akt sprawy w sumie cztery wnioski o wyłączenie prokuratora od prowadzenia sprawy, podnosząc w nich przede wszystkim zarzut braku bezstronności prokuratora w sprawie, które to wnioski każdorazowo nie zostały uwzględnione przez prokuratora rejonowego" – czytamy w jej odpowiedzi. Przyznaje jednocześnie, że "zastrzeżenia dotyczące możliwej korelacji działań podejmowanych przez prokuratora prowadzącego sprawę z toczącymi się postępowaniami cywilnymi było podnoszone we wnioskach o wyłączenie prokuratora".