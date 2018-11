Znamy frekwencję w Warszawie. 200 tys. Polaków wzięło udział w "Biało-Czerwonym Marszu"

Szef MSWiA podał wstępne szacunki policji dotyczące frekwencji na "Biało-Czerwonym Marszu". Według Joachima Brudzińskiego w Warszawie w pochodzie bierze udział ponad 200 tys. osób.

Wspólny marsz narodowców z marszem państwowym był zaplanowany na godz. 15. Jednak pochód organizowany przez stronę rządową i prezydenta ruszył jako pierwszy. Ok. 20 minut później wystartował przemarsz organizowany przez środowiska narodowe. Grupy początkowo oddzielało kilkaset metrów, potem odległość zwiększyła się do ok. kilometra. MSWiA wydało jednak komunikat, że przerwa wynika "ze względów bezpieczeństwa".