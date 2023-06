Znaleźli zaginione małżeństwo z Warszawy. Nieoficjalne wiadomości

Adam i Aneta wyszli z domu. Zostawili list do synów

Aneta i Adam J. opuścili swoje mieszkanie w Warszawie w nocy z 20 na 21 maja. "Chłopcy, jesteście odważni. Poradzicie sobie w życiu. Jesteśmy z was dumni" - to napisali w liście do swoich niepełnoletnich synów.