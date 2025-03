Piasecki nie wytrzymał. "Nie zachowujcie się jak dzieci"

Konrad Piasecki w programie "Kawa na ławę" zwrócił uwagę na to, że Ukraina może liczyć na pomoc Europy. Pomimo początkowych wątpliwości, wsparcie dla Kijowa zaczęło płynąć z Berlina i Paryża. Kraj zaatakowany przez Rosję mocno wsparli też Skandynawowie.

- Kto w Polsce chce realizować rosyjskie interesy? - zapytał dziennikarz TVN24, nawiązując do wpisu Donalda Tuska w mediach społecznościowych. Na to pytanie próbowała odpowiedzieć Kamila Gasiuk-Pihowicz, która zwróciła uwagę na to, że wypowiedzi Karola Nawrockiego i Sławomira Mentzena są wykorzystywane przez rosyjską propagandę.