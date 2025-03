Nikt nie chciał tego oglądać. "Zażenowany" Starmer ostro o awanturze

Wielka Brytania oraz Francja, a być może także inne kraje, podejmą współpracę z Ukrainą w celu opracowania planu zawieszenia broni. Taką deklarację złożył brytyjski premier Keir Starmer w rozmowie z BBC. Podkreślił, że kluczowe jest osiągnięcie "trwałego pokoju" na Ukrainie, co jest niezbędne dla bezpieczeństwa całej Europy.

Podczas wywiadu z BBC, Keir Starmer odniósł się również do piątkowego incydentu w Białym Domu, gdzie doszło do kłótni między prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim a prezydentem USA Donaldem Trumpem i wiceprezydentem J.D. Vance'em. Brytyjski premier przyznał, że "czuł się zażenowany" tą sytuacją i zaznaczył, że "nikt nie chciał tego oglądać".

Starmer wyjaśnił, że po incydencie natychmiast skontaktował się z oboma prezydentami. Celem tych rozmów było "przezwyciężenie" napięcia i skupienie się na "centralnym celu", jakim jest wspieranie Ukrainy w dążeniu do zakończenia konfliktu zbrojnego w długoterminowej perspektywie.

Po wizycie w Stanach Zjednoczonych, gdzie dyskusje z prezydentem Donaldem Trumpem nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, Wołodymyr Zełenski udał się do Wielkiej Brytanii. W Londynie spotkał się z premierem Keirem Starmerem, a rozmowy zakończyły się sukcesem.

Minister finansów Ukrainy, Serhij Marczenko, oraz kanclerz skarbu Wielkiej Brytanii, Rachel Reeves, podpisali dokument, który przewiduje przekazanie Ukrainie ponad 2,2 mld funtów, co odpowiada prawie 3 mld dol. Środki te są częścią mechanizmu G7 o wartości 50 mld dol., mającego na celu wsparcie Ukrainy.

Serhij Marczenko podkreślił, że wizyta Zełenskiego w Londynie pokazuje, iż Wielka Brytania nadal wspiera Ukrainę. - Potwierdza to najnowsza umowa, która przyczynia się do wzmocnienia zdolności obronnych Ukrainy. Jestem wdzięczny rządowi Wielkiej Brytanii za to wsparcie i osobiście Rachel Reeves za jej znaczące wysiłki, które umożliwiły zawarcie tej umowy - zaznaczył Marczenko.