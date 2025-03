Ocenił reakcje Zełenskiego. Wskazał, gdzie prezydent popełnił błąd

- Czy chodziło o sprowokowanie Zełenskiego do takich, a nie innych zachowań przez Amerykanów, czy było to rzeczywiście wynikiem buzujących emocji? Jeżeli było to sprowokowane, to bardzo niedobrze, bo to by znaczyło, że Amerykanie od początku nie chcieli podpisywać porozumienia. Jeśli do gry po prostu weszły emocje, to również niedobrze, bo w sprawie fundamentalnej dla współczesnego świata politycy kierują się wyłącznie własnymi godnościowymi czy osobistymi wrażeniami. Obie wersje są bardzo niedobre - podkreśla były ambasador Polski w Armenii i Łotwie.