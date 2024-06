Znajomi wspominają zamordowaną Natalię. "Świetna dziewczyna"

Inny mieszkaniec Gortatowa ubolewa, że o jego miejscowości zrobiło się głośno w Polsce za sprawą nieszczęścia. - Minęło kilka dni, ale nie, zupełnie to nie przycichło. Ludzie rozmawiają. Jak załatwiam różne sprawy poza Gortatowem i odwiedzam różne firmy, to zaraz słyszę: "O, z Gortatowa. Co tam się u was stało, co słychać po tej tragedii" - relacjonuje.