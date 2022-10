Zmiażdżone ciało kobiety. Kierowca pijany

Kobieta zginęła na miejscu, sprawca z zakazem prowadzenia

Wypadek spowodował 36-letni obywatel Ukrainy, który prowadził samochód. Zginęła 40-letnia pasażerka. To także obywatelka Ukrainy. W wypadku doznała bardzo poważnego urazu głowy, co uniemożliwiło podjęcie reanimacji. Mężczyzna z obrażeniami ciała trafił do szpitala.