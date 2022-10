Śmierć synka młodej pary. Wypadek w dniu ślubu

Śmiertelny wypadek w Gorzowie Wielkopolskim

To nie jedyny śmiertelny wypadek do jakiego doszło ostatniej doby w Polsce. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają przyczynę i okoliczności wypadku, do którego doszło w sobotę po południu w Gorzowie Wlkp. Po zderzeniu auta osobowego i motocykla śmierć poniósł kierujący drugi z pojazdów.