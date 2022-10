Tragiczny wypadek w Barkowicach. Motocyklista nie miał szans z ciągnikiem

Policja apeluje o ostrożność

"Policjanci przypominają, że podczas wykonywania manewru włączania się do ruchu należy zachować szczególną ostrożność. Należy dokładnie sprawdzić, czy możemy włączyć się do ruchu, nie stwarzając zagrożenia dla innych uczestników. Pamiętajmy też, że włączając się do ruchu, mamy obowiązek ustąpienia pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu drogowego" - podkreśliła w oświadczeniu Komenda Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.